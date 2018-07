Onkoloog: vähihaige lapse vanemad laimavad lastehaiglat

„Mida me peame siis tegema? Laimu pärast politseisse pöörduma?“ küsib Tallinna Lastehaigla onkoloogiaosakonna juhataja Kadri Saks retooriliselt. Doktor Saks viitab selle lausega ühele Maardu perele, kelle vähihaiget last on ta juba rohkem kui pool aastat ravinud. Tasuta, nagu ravi Eestis ikka.

Rahakogumine mõjub lastehaigla ja kogu Eesti meditsiini mainet kahjustavalt, häiritud on ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja vähihaigetega tegelevad heategevusorganisatsioonid. Nende vaatenurgast näeb asi välja nii, et raha küsitakse asjade heaks, mis on juba tasuta. Niimoodi kahjustatakse haigla mainet, aga ka vähihaigete aitamiseks mõeldud abitegevusi üldisemalt.