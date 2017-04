Omanik avastas oma metsast võõra saemehe

Kuusalu kandi metsaomanik Ants Aaman võtab toimetusse kõne: "Tulin just praegu traktoriga mööda teed, sõnnikukoorem peal, vaatan, kaks onu, pead kuklas, takseerivad mu metsa. Pean traktori kinni, küsin, mida mehed uurivad. Ühel meestest olid paberid näpus, küsib, et kas teie olete omanik.

Ütlen, et omanik jah, aga teie?

Pistab mulle visiitkaardi pihku, metsamaakler Janno Nikolajev, Viimsi mets OÜ. Teine – see oli raiuja-vend – ütles enda nime ka, aga kõrvust läks mööda. Ja räägivad, et keegi metsa-ostja Kohtla-Järvelt andnud teada, et see mets on müügis. Ja nemad nüüd vaatavad ja uurivad.

Ma ütlesin, et oot oot! Kuidas see Kohtla-Järve onu minu metsa müüb?

Jah, vaat, Kohtla-Järve mees teab, et see on siin müügis.