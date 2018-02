Olukorrast raadios – 10 aastat on veel helge, edasi ei tea

Millises olukorras on tänapäeval meelelahutusraadio? Milline on tema tulevik? Kuidas läheb seal popmuusikal? Sedasorti küsimused hingel, pöördusin Sky Media sisujuhi Priit Vare poole. Priit Vare hoolitseb raadiojaamade Sky Plus ja Retro FM ning värskelt avatud portaali sky.ee sisu eest.

Kui trükiajakirjandusel ja televisioonil läheb üsna viletsalt, siis kuidas raadiol läheb?

Ongi kummaline, et läheb hästi. Võiks arvata, et ka ju vana kooli meedium, aga see maja siin lõpetas eelmise aasta läbi aegade kõige parema tulemusega. Ja mitte ainult see maja siin: raadio osakaal reklaamis on Eestis kasvanud 10% peale. Kunagi oli kaheksa, mingitel nukramatel aegadel alla selle.

Me ise põhjendame seda sellega, et raadiost on esiteks odav ja teiseks kiire ja lihtne reklaami osta. Isegi digimeediast on suudetud tohutult keeruline asi teha.