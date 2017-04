Olukorrast koduplaneedil - suurriigid jagavad taas maailma

Reedel, 7. aprillil tõusis paar Süüria õhujõudude Suhhoi-tüüpi lennukit õhku al-Shayrati baasist, et rutiinses korras pommitada režiimi vastaste positsioone Homsi provintsi idaosas. See ei väärikski mainimist, aga 7. aprill oli päev, kui sama al-Shayrati baasi olid tabanud 59 ameeriklaste Tomahawk-raketti. Igatahes ei takistanud see järgmisel päeval, pärast asfaldi paikamist, lennukite õhkutõusmist.

Paugutavad niisama?

Vastupidi levinud ettekujutustele on piiratud ulatusega sõjalised operatsioonid üpris ebaefektiivsed poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. USA välispoliitika nõukogu teadur Micah Zenko vaatas oma raamatus Between Threats And War 36 juhtumit piiratud sõjaliste löökide kasutamisest USA julgeolekupoliitikas ja tuvastas, et püstitatud poliitiliste eesmärkide saavutamisele aitasid need kaasa 10 protsendil juhtumitest. Sõjalised eesmärgid – purustada üks või teine objekt – täideti 50 protsendil juhtumitest.