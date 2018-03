„Vaktsineerimise vastased on sõja võitnud,“ ütleb Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, perearst Eero Merilind. Äsja tutvus ta Tallinna laste 2017. aasta vaktsineerimisstatistikaga. Andmed pole avalikult kättesaadavad, Ekspress hankis need terviseametilt teabenõudega.

Seal on kirjas kõik Tallinna tervishoiuteenuse osutajad, kes vaktsineerisid lapsi riikliku immuniseerimiskava raames. Selle kava ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eesmärk on 95% lastest vaktsineerida. Siis on kaitstud ka need, keda vaktsineerida ei saa.

Statistika on aga armutu: mitmikvaktsiini (difteeria, teetanus, lastehalvatus, läkaköha, Haemophilus influenzae tüüp b) osas ei suuda seda eesmärki täita tervelt 55 protsenti Tallinna perearstikeskustest.

Veel hullem on olukord kolmikvaktsiiniga MMR (mumps, leetrid, punetised).