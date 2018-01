Olgu tervitatud Eesti träpp!

KKPalmy ja Mick Mooni ühine album, „Palm Trees on the Moon“, tekitab vastakaid arvamusi. Ühest küljest on tegu muusikaga, mille levikut Eesti hiphopimaastikul tuleb tervitada. Muusika, mida silmas pean, on trap, ja täpsemalt see, mida nimetatakse mõminräpiks. See on muusika, mis lõhestab kuulajad kahte leeri – traditsiooniliste hiphopiväärtuste kaitsjateks ja tulevikuvisionäärideks. Moon ja Palmy kuuluvad viimaste sekka ning sellistena kuulub neile minu lugupidamine.