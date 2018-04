Oleg Gross ostis miljoneid pudeleid viina

Aprilli keskel ilmub Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni tegevust kajastav trükis „Eesti kapital“, mille saavad tasuta kõik Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe juriidilistest isikutest tellijad ning mis tuleb ka vabamüügile.

Täna avaldame katkendi loost, milles Grossi Toidukaupade poeketi omanik Oleg Gross räägib oma „aktsiisilaost“.

Gross ütleb, et see, mis Eesti poliitikas toimub, on ikka väga õnnetu. Kui riigiisad räägivad paljukirutud aktsiisidest, mis ei laeku, siis Grossi arvates tähendab valitsuse lühinägelik aktsiisipoliitika mitte ainult laekumata alkoholiaktsiise.

Grossi laod Lepna külas – sealhulgas näiteks endise kolhoosikanala söödakuur – olid veel hiljaaegu katuseni alkoholi täis. Esimese ostu tegi ta juba mitu aktsiisitõusu tagasi, ostes Livikolt viina 15 miljoni euro eest.