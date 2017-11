Ohvrist kurjategijaks ehk mis juhtub, kui täielikud käpardid püüavad narkoäri teha

Suvel lõi laineid uudis, et muusikafestivalile piletit ­ostma läinud noormehelt ­rööviti raha. Päise päeva ajal ­vägivallaga raha ära võtmist nimetas Põhja Prefektuuri Kriminaalbüroo juht Urmet Tambre väga raskeks isikuvastaseks kuritööks. Peagi selgus, et lugu oli hoopis teistmoodi.

...Ühel suvepäeval veedavad kaks noort meest, nõbud Marko (20, viis klassi koolis käinud) ja Alex (21, haridust üheksa klassi) koos aega. Järsku saabub Markole sõnum. Kirjutab Mark (19), kes soovib saada komme või rattaid või punne ‒ need on ecstasy-tablettide hellitusnimed. Alex istub Marko (asjahuvilised teavad, et tema käest saab neid osta) kõrval ja näeb sõnumit, tal tekib idee.

Marko ja Alex lepivad kokku, et Alex tegeleb ostuhuvilisega ise.

Marko kirjutabki Markile, et teda pole linnas, suhelgu ta Alexiga. Ja natukese aja pärast kirjutab Mark Alexile, et tahab „punne“.

Nad lepivad kokku kohtumise Balti jaamas. Paari tableti ostmise pärast ei vaevu keegi tehinguga riskima, diili saab teha alates 50 tabletist.