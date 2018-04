Oh õudust, ma jään hiljaks! Märt Avandi, Peeter Oja ja teiste meeldejäävad hilinemisjuhtumid

Kes: Märt Avandi

Kus: Estonias enne „Savoy balli“ algust

Märt Avandi: „Läksin rahulikul sammul Estonia teatri poole „Savoy balli“ mängima, mis algas kell kuus. Garderoobi jõudsin 17.10 ja imestasin, miks kõik nii vaikne on ja miks kedagi ei ole.

Arvasin, et ajasin päevad sassi, see poleks minu puhul kuigi harukordne. Kontrollisin mängukava ja sain aru, et ei ajanud sassi. Etendus toimub, aga... Haapsalus!