Mitmed mu õpetatud sõbrad muretsevad Eestis ­leviva eso­teerikabuumi pärast. Teate küll: selgeltnägijad, imeravitsejad, homöopaadid, astroloogid, energia kanaldajad, surnutega rääkijad ja nii edasi.

Argumendid võib jagada kolmeks. Et ohustab teaduslik-ratsionaalset maailmapilti. Kui usuvad nõidasid – ja kes teab, mida veel –, äkki jäävad uskuma ka Trumpi? Teiseks, et esoteerika (eriti kui jutt käib imeravijatest) on ohtlik või lihtsalt kasutu. Ning kolmandaks, esoteerika tähendab mõttetuid kulutusi, kus osavad šarlatanid petavad kergeusklikelt välja nende vaevaga teenitud raha. Tihti saadab sedalaadi arvamusi üleolev hoiak: oh neid lihtsameelseid lolle!

Mina neid muresid ei jaga.