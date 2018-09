nublu räägib!: "nüüd olen päris suure portsu otsas"

Sel kevadel pärast nublu elu esimest kontserti tegin ma Facebooki pikema postituse, kus ennustasin, et aasta 2018 kuulub nublule. Tolleks hetkeks internetis vaid kuus lugu välja andnud ja nullilähedase enesepromoga uue laine räppar tõmbas live-debüüdiga Erinevate Tubade Klubi (ETK) suure saali triiki täis rahvast, kes teadis kõiki tema sõnu peast ja röökis ja hüppas üles-alla nublu meelevallas. Kuna nublu ja tema sündmuslik esimene kontsert mulle väga meeldisid, võtsin nõuks bravuurikalt juurde haipida. Ma arvasin, et ma pakun veidi üle, aga tegelikult on toimunud nubluga sel aastal veel rohkem. Ta valitseb aastat 2018 nii nagu keegi poleks arvata julenud. Kaasa arvatud ta ise.

Nublu ei ole moodsat ja veidrat räppmuusikat armastava kildkonna staar – temast on kujunenud üldrahvalik aare. Jaanipäevast tõusis Eesti lugude digitaalse tarbimise tabelis esimeseks lugu “Mina ka”. Püsis esimesel kohal kaks kuud kuni selle kõrvaldas liidripositsioonilt nublu uus lugu “öölaps!”. Praeguseks juhivad mitmendat nädalat nimetatud edetabelit neli nublu lugu – lisaks nimetatutele “2 Quick Start” ja nublu remix duo Öed palast “Rulli rulli rulli”.

See tõmbas nublu suvise kava väga tihedaks. Festivalid ja ööklubid jooksid tema telefonitorule tormi, et teda esinema saada. Lüües mitmetes klubides üle Eestimaa publikurekordeid, lasi ta mööda vabariiki ringi tempos vähemalt-kaks-kolm-kontserti-nädalas.

Ootamatult supertäheks süttinud nublu on talle erakordsel suvel hoidnud laiema publiku eest on tõelist nime ja nägu saladuses ja ajakirjandusega minimaalselt suhelnud. Istume temaga ühes kesklinna burgerisööklas ja meil samuti kokku lepitud, et nublu isiklikud detailid ja koordinaadid, mis seda reeta võiksid, jäävad veel saladuseks. Pärast jutuajamist jookseb nublu stuudiosse. Ühe teise tuntud artisti plaadile – jällegi ei saa öelda, kelle täpselt ja mida ta seal räpib. Ta ütleb ka, et teist nii pikka ja põhjalikku intervjuud ta lähiajal ei anna.

Kuidas sul suvi on läinud?

Emotsiooniderohkelt. Igav ei ole hakanud, põnev on olnud. Igasugu üritused ja kõik, mis sellega kaasneb.

Esinemiste koha pealt on sul päris tihe programm olnud.

Jah. Ja see programm tekkis ka järsku, päevapealt. Järsku oli pea igal nädalavahetusel kuskil midagi teha.