Viis aastat tagasi ütles tolleaegne Venemaa laste ombudsman Pavel Astahhov, kes oli tuntud kui koolilaste seksuaalse kasvatuse vastane, et kõik, mis noortel venelastel on vaja teada armastuse ja seksi kohta, leiavad nad vene kirjandusest.

„Parim seksuaalne kasvatus, mis üldse olemas on, on vene kirjandus,“ ütles Astahhov. „Tegelikult – kirjandus üldises mõttes. Seal on kõike – armastust ja sugude vahelist suhtlemist. Koolid peavad lapsi kasvatama vooruslikult ja perekonnaväärtustest lähtudes.“

Pavel Astahhov oleks nagu välja astunud 1970.–80. aastatest, kui Eestis nühkisid koolipinki praegused keskealised ja vanemad inimesed.