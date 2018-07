Mis saab olla magusam, kui vanad mälestused ühest maast, kus oled veetnud mõned oma parimad aastad? Ainult uued ja värsked reisid sinna tagasi, et mälestusi ja uusi kogemusi eelnevaga kõrvutada. On ju ka võimalik pettuda ja leida, et varem oli ehedam, odavam ja lõbusam. Kuid Gruusia kohta see ei kehti, vähemalt minu arvates.

Otsustame teha kevadise nostalgiareisi Gruusiasse. Kavatseme veeta mõned päevad Thbilisis, teha paar linnalähedast väljasõitu, siis ühe pikema otsa Thbilisist välja ida poole, mõnda veiniistandusse Kahheetias (kevadel on Kahheetia-reis küll vähem lustakas kui sügisel) ning siis öise rongiga Bathumisse (kui öised ikka rongid veel sõidavad). Ja seal otsustame, kas jääme Musta mere äärde pikutama või rendime auto ja teeme Thbilisisse tagasi sõites väikese ringi lõunapoolse tee kaudu ning vaatame üle Vardzia koobaslinna.