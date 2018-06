Nordica juht: teenisime miljoni kasumit

Kas Nordicas kontrollitakse kõiki piloote alkoholijoobe osas?

Tamm: Pisteliselt.

Miks mitte kogu aeg?

Uibo: Me usume, et piloodid on ülimalt vastutustundlikud.

Tamm: Jah, vastutustundlikud, ja piloot ei lähe kunagi üksi lennukisse. Seal on teine piloot, on pardateenindajad...

Uibo: Stockholmis juhtub küll päris sageli, et politsei tuleb pardale ja paneb puhuma. Siit üleskutse politseile – olge aktiivsemad. (Paus) Mitte et meil seda vaja oleks.

Palju te palka saate?

Tamm: Mina? 9800 bruto.