Nooruki peksmine Mustamäel – julm ja mõttetu nagu vene mäss

Möödunud nädalal levis venemeelses meedias vkontakte video, kus 3. septembril Mustamäe tühermaal peksti kambaga ühte 16aastast noormeest. Tegu oli venekeelse seltskonnaga. Peksti pikalt, mõnuga, näkku, neerudesse, kuklasse, rusikate, jalgade ja küünarnukkidega eri noorte poolt. Ohver karjus appi, ja teda sõimati ropult vene keeles. Paar korda sai ta haledalt maas kössitades hinge tõmmata. Keegi jagas käske – nüüd peksad sina... ja sina! Ja kõik algas jälle otsast peale – julm ja mõttetu nagu vene mäss, kui Puškinit tsiteerida.

Kirjutasin möödunud nädalal pika loo, kuidas ja miks minu nooruses koolipidudel kakeldi. Kirjeldatud Mustamäe juhtumiga võrreldes oli see nagu meenutus aadlipreilide pansionaadist – toona jalaga ei löödud, maaslamajat ei pekstud, pärast esimest verd kaotaja lahkus ja teda ei takistatud. Praegu on nii, et politsei soovitab pealtnähtud konflikti mitte sekkuda, vaid politseile teatada, sest muidu võib endal väga halvasti minna. See tähendab, et nn rüütellikkus ei ole enam mehelikkuse mõõdupuu. See, mida varem peeti argpükslikkuseks, on nüüd õigusnorm ja ellujäämise garantii.

Kuri ei saa elus karistatud, kuigi me oma lapsi sellises usus kasvatame.