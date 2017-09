Noormees üritas raha teha president Kaljulaidi domeeniga

Väikeses Ida-Virumaa alevikus elav Kaur Pikhoff (24) ostis umbes kümne euro eest ära domeeni kerstikaljulaid.ee ja läkitas presidendi kantseleisse kirja (muutmata kujul): „Mõtlesin, et ehk Proua President on huvitatud selle domeeni omistamisest“.

Kantselei pakkus, et võib hüvitada üleandmisega kaasnevad otsesed kulud (ehk umbes kümme eurot).

Noormees saatis uue kirja: „Selle suhtes, et kõige rohkem tasub karta just emaile mis võidakse sellele domeenile külge siduda, koduleht on teisejärguline.

NT: petukirjad aadressilt president@kerstikaljulaid.ee või midagi taolist. Mida iganes võib sellise emailiga korda saata.“