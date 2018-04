Noori tuleb premeerida neile oma laste hääleõiguse kinkimisega

Kümmekond aastat tagasi käidi välja idee lastevanematele lisahäälte andmisest oma alaealiste laste eest. Idee eest võitlesid toona peamiselt Andrei ­Hvostov (SDE) ja Liisa Pakosta (IRL). Ühel või teisel viisil toetasid seda mõtet teistegi erakondade esindajad ja mõned arvamusliidrid. Mõttest kaugemale siiski ei jõutud. Idee lasti sõelapõhjaks kõikvõimalike teiseste argumentidega alates sellest, nagu oleks mõte ebademokraatlik, kuni tehniliste küsimusteni, et mis saab näiteks lastekodulastest. Kümmekond aastat on möödas, Eesti riikluse ja eesti rahva tuleviku seisukohalt absoluutselt tähtsaim küsimus – demograafia, meie rahva jätkuvus – on siiani lahendamata ning selle ümber isegi ei hiilita nagu kass ümber palava pudru, vaid teemat püütakse valdavalt lihtsalt ignoreerida.