Noore teivashüppaja hüppas end vale teibaga EM-medalile

Möödunud nädalal toimusid Ungaris Györis kergejõustiku U18 Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti noor teivashüppaja Eerik Haamer (17) jõudis uue isikliku rekordiga (5.10) pjedestaalile – kolmandale kohale.

Teivashüppaja tähtsaim spordivahend – teivas – jõudis Haamerini alles paar päeva enne võistlusi. Möödunud hooajal kasutas sportlane Lätist saadud teivast, kuid hüppetehnikat uuendades oli vaja välja vahetada ka teivas. Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis, kus Haamer treenib, otsustati talle uus teivas osta. See telliti Saksamaalt, kuid pakendit avades selgus, et teivas oli transportimise käigus muljuda saanud, ning see saadeti tagasi.

Telliti uus teivas. See pidi saabuma USAst.