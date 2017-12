Noore mehe surm: kiirabi ei sõitnud väljakutsele IT-vea tõttu

Tallinna lähedal oma kodus vajub kokku noor mees. On 2015. aasta sügis.

Kell 8.14 helistab noormehe isa häirekeskusesse ja teatab, et poeg vajab elustamist. Isa on arst, ta teab, mida on vaja teha.

Kõne võetakse vastu häirekeskuse uues hoones Lasnamäel, Osmussaare teel. Aastal 2014 avatud juhtimiskeskus on maailmatasemel. Selle keskmes asub suur saal, kus töötavad kõnede vastuvõtjad ja logistikud. Seinale kuvatud suurel kaardil on näha kõigi kiirabi-, pääste- ja politseiautode asukoht. Sealt paistab kohe, mis ekipaaž jääb abivajajale kõige lähemale.

Kell 8.16 annab häirekeskus väljasõidukorralduse Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) Saku kiirabile. Brigaad on väljakutsele kõige lähemal, vaba ja sõiduks valmis.

Brigaadijuht aga keeldub välja sõitmast, sest tal on „tehniline takistus“.