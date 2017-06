Noor ehitusinsener kavandas moodsa sõidutee otse läbi Tallinna vanalinna

Milline küll oleks Tallinn, kui vanalinna lõikaks pooleks moodsate majadega ääristatud elava liiklusega magistraal? Aga just seda on viimase saja aasta jooksul korduvalt kavandatud. Hiljuti päevavalgele tulnud suuremõõtmeline projekt on üks neist kavadest ning see pälvis omal ajal tähelepanu ka ajakirjanduses. Eri põhjustel jäid kõik need ettepanekud teostamata ja Balti jaamast sõidetakse Viru väljakule endistviisi ringiga.

Vanalinna majalogud on juba küllalt elanike tervist tapnud

Juunis 1934 kaitses Tallinna Tehnikumis edukalt lõpuprojekti ehitustehnika haru diplomand ­Augustin Lepp (1898–1981), kes projekteeris otseühenduse Vene turu (praegu Viru väljak) ja Balti jaama vahel. Projekt kandis pealkirja „Läbimurd Vene turg – Balti jaam“ ning see tähendas moodsa magistraali rajamist läbi vanalinna. Siis „poleks vaja enam sõidukeil rüseleda Vanaturu kaelas ja teistel kitsastel ning kõverail tänavail, vaid tramm ning autobused sõidaksid Vene turult Vana-Viru tänava sihis kuni Uue tänava alguseni, kus projekteeritud uus liikumistee murraks läbi majadekvartalist Müürivahe tänavale ja sealt Vene tänavale Apteegi tänava kohale,“ kirjeldas Lepa projekti Päevaleht.