Nõmme päästjate suur jääretk

See mõne minuti pikkune video on mõjusam kui miljonid manitsusplakatid kirjaga „Ettevaatust, nõrk jää!“. Vaataja jääb ilma ainult tundest, kuidas jääkülm tükjas ja tume järvevesi ümberringi loksub. Video ei edasta ka tunnet, mis tekib läbi jää vajudes ja tajudes, et jalg enam põhja ei ulatu.

Malva kiivrikaamera videot on Eesti päästeameti YouTube’i küljel teisipäevase seisuga vaadatud rohkem kui 83 000 korda. Esimestel päevadel oli see YouTube’i populaarseimate uute videote esikümnes.

Sama video paar minutit lühemat varianti on YouTube’i üles riputatud veel kümneid kordi ja neist menukamaid on vaadanud peaaegu sama palju inimesi kui Pärnus elanikke (ligi 40 000).

Videot on näidanud vähemalt üks Austraalia telekanal ja seda kasutas oma programmis USA telehiid Fox News (nähtav 102 miljonis majapidamises).

Iiri ajaleht Independent rõhutab, et Eesti päästjate kiirus oli jahmatav. Vähem kui kümme minutit! „Kui me kunagi peaksime minema jää pealt kala püüdma, siis Eesti on see koht!“

Malva näitas kiivrivideot isegi oma vanaemale, aga ilma hääleta. Jääsupis sumades lipsab meestel üle huulte mõnigi sõna, mis trükimusta ei kannata.

Neljapäev, 23. märts. Ilm on malbe, kevadpäikeseline.