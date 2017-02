Nokturn käestlibisevale armastusele

Foto: Forum Cinemas AS - ESTONIA

Andres Maimik kiidab Tom Fordi filmi „Ööloomad“.

Jõukas galerist Susan Morrow (Amy Adams) saab ühel päeval ootamatu paki, milles on tema kunagise abikaasa Edward Sheffieldi (Jake Gyllenhaal) käsikiri pealkirjaga „Ööloomad“, pühendusega Susanile. Aimates, et tema praegune partner petab teda, hakkab Susan oma unetuid öid täitma endise armastatu teksti läbitöötamisega. Käsikirjas esile manatud jõhkrad sündmused tõmbavad naise emotsionaalsesse pöörisesse, üles tulvavad mälestused, kujutluspildid ja eetilised küsimused hakkavad moonutama tema reaalsustaju. Susan valmistub autoriga taaskohtumiseks.