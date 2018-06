NOKIALANDIA ehk kuidas Nokia tervet Soome riiki valitses

Mais 1999 esines president Lennart Meri Hansapanga majanduskonverentsil, kus ta ütles järgmised sõnad: „Olen järjekindlalt küsinud, mis on Eesti Nokia. [---] (Aga) Eesti president ei pea otsima Eesti Nokiat. Ma otsin seda teie eest. Laiskade eest. Eesti ettevõtjad peavad igaüks ise otsima, ja otsima vähemalt kuut Nokiat aastas.“

Üldine konsensus on, et Eesti ettevõtjad (kaugeltki mitte nii laisad, nagu president Meri arvas) pole oma Nokiat veel leidnud. Eesti rahvusvaheliselt tunnustatuim edulugu on Skype, millel on samuti kokkupuutepunkte Nokiaga. Eesti ­Skype on lõplikult läinud. Kuid Soome Nokia mobiiltelefoni­äri kavatseb uuesti tõusta nagu fööniks tuhast.

Oma hiilgeaegadel oli Nokia väikesele Soome riigile tohutult tähtis.