Nokia on tagasi! Ja hoolitseb nüüd meie tervise eest

Unustage hiljutine klassikalise nuppudega mudeli Nokia 3310 lansseerimine suure meediakära saatel, see on vaid turundusvõte Nokia brändi meeldetuletamiseks.

Möödunud aasta lõpus kaebas Nokia Apple’i firma kohtusse, süüdistades seda paljude Nokia patentide vääras või loata kasutamises. ­Apple vastas sellele hoopis Withingsi-nimelise firma toodete eemaldamisega oma kauplustest ja veebipoodidest. Mis neil Nokiaga ühist on? Selgus saabus äsja, kui Nokia teatas, et omandas 192 miljoni dollari eest personaalsete tervisemonitoride tootja Withingsi ja alustab nende toodete müüki Nokia nime all. Withingsi nutitelefoni äpp muutus Nokia-nimeliseks juba kuu aega tagasi.