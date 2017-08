Mõni romaan, olgu ta hea või halb, loob võimatuid maailmu, mõni võimalikke, mõni tõenäolisi, mõni ebatõenäolisi. Mõnel puhul tekib tunne, et kirjeldatut on juba tuhat korda kirjeldatud. Kõik on kodune, läbi mängitud, räägitud – samad, tuttavlikud probleemid, samad, tuttavlikud inimsuhted, stilistilise võõristuse täielik puudumine: muidugi sõltuvalt lugeja lugemusest.