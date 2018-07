Nii kuum on tunne

Kui Kreekal tekkisid majandusraskused, avaldas keegi mõtet, et Eesti võiks lihtsalt raha laenamise asemel neilt mõne puhkusesaare ära osta – hea saata meie inimesi sinna päikese kätte tervist parandama. Nüüd on meil Tallinnas temperatuur sama mis Ateenas (32 kraadi päeval), aga öösel on neil seal mõnusalt jahe – 23 kraadi. Minu kodune kraadiklaas tundub juba ammu rikkis olevat, püsides ööpäev läbi 26 kraadi peal. Ja tore on – mina kuulun arvatavasti nende 17 protsendi hulka, kelle tuju läheb sooja ilmaga paremaks.

Keha reageerib kuumusele mitmesuguseid abinõusid tarvitusele võttes (loe tänasest Ekspressist lk 12), aga kuidas mõjutab kuumus inimese meeleolu ja käitumist?