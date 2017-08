“Mäletad Sergeid, kellega väiksena kulli mängisid? Kuulsin, et tema juba leidis omale tüdruku.”

Viimased kolm-neli aastat on olnud pingelised. Ma ei tea, mida vanaemale vastata.

Tal on suur mure - mul pole inimest, kellega, loor peas, õnnepalee poole sammuda.

“Olen paaril korral Toomast näinud,” jätkab vanaema.

“Tal on tüdruksõber, nad jalutavad käsikäes ja nii armas on vaadata. Millal sina endale peigmehe leiad?”

Kord võtan neid küsimusi naljaga, kord tõsiselt. Kui vastan ausalt, et see kõik ei morjendagi mind, ei usu vanaema mind. Tema usub, et 22 on vanatüdruku taks ja mul on täpselt aasta aega veel jäänud.

Las Sergei ja Toomas olla pealegi õnnelikud.

Mina olen ka, aga teistmoodi.