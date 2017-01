Nihilistikrypti filigraanne tõurastamismuusika jääb žanri klišeedele truuks

Nihilistikrypt „Serial Killer Diaries“

6/10

Pole kahtlustki, et Nihilistikrypti kolmas täispikk on üks tehniliselt meisterlikumaid klassikalise brutaalse death-metal’i albumeid, mis Eestis kunagi üllitatud. Vokalistivahetus on seltskonnale värskendavalt mõjunud; ehkki Meriliis Ojamäe mahlased möirged on vaat et eristamatud elusast peast konditustamismasinasse kukkunud buldogi mehistest häälitsustest, mõjub ainuüksi teadmine, et neid toob kuuldavale naine, lisavürtsina, mida elav esitus veelgi võimendab.