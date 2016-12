Nicaragua maitseehmatused

Toomas Mikkor koostas seletuskirja, miks temast Kesk-Ameerikas taimetoitlast ei saa.

Nicaraguas on head ja paremat toitu küllaga. Eriti ranniku ääres. Aga kummalisel kombel süüakse seal iga päev ka selliseid jubedusi, mille võib võtta kokku maitseehmatuste nime alla.

Üks maitsetumaid igapäevaroogi on gallo pinto (kirju kukk). Kahjuks kukest on asi kaugel. Gallo pinto on praetud riis mille sisse on ära eksinud peotäis ube. Mingite heade soustide ja aedviljadega annaks sellest ilmselt üsna söödava olluse teha, aga nad valmistavad seda enamasti kuivalt, ilma mingite märkimisväärsete lisanditeta. Vahel on tal veidi sibula lõhna, veel harvemini paprika oma. Enamasti aga maitseb kui saepuru.