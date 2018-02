New Yorgi Eesti kooli juhataja: Trumpi relvaplaani jõustumine paiskaks koolisüsteemi kriisi

Eetikatundega õpetajad lahkuks koolidest ja asemele tuleks kiire päästikusõrmega, kuid ametialaselt vähemvõimekad pedagoogid.

USA president Donald Trump käis välja mõtte, et koolitulistamiste vastu võiks võidelda õpetajate relvastamisega. Plaan tundub jabur ilmselt kõigile teistele peale Trumpi enda. New Yorgi Eesti kooli juhataja Merike Barboraki sõnul tooks selle rakendamine kaasa kohutavad tagajärjed. „Mis saab, kui õpetajal, kelle töö on isegi stressirohke, katkeb kannatus ja ta kasutab relva laste korralekutsumiseks või enamaks?