Neurootiku elu: nädalalõpp Antalyas möödus lennukites

On aprillikuine kolmapäev, ma istun Ekspressi väikses koosolekusaalis ning olen ebatavaliselt ärevil. Kell on nimelt juba 11.10, kuid hea kolleeg V, pärast keda jutujärg minuni peaks jõudma, ei näi kavatsevatki lõpetada. Ta aina räägib ja räägib pisut uneleval moel.

„Vabandust, aga mul hakkas paha,“ korisen korraga endalegi ehmatuseks ja tõttan ukse taha. Ja ega ma ju valeta. On täiesti arusaadav, et inimesel hakkab paha, kui kell 12.30 startiv Istanbuli lennuk on kohe väljumas, aga tema on ikka veel koosolekul ja kohvergi pakkimata.

Jumal ise teab, miks ma selle pileti Türki ostsin. Ilmselt seetõttu, et mul oli hädasti vaja veidi boonuspunkte ja -miile, pilet tundus odav, Antalya aga ahvatlev ja soe. Kolmapäeva lõunaks on töönädal sisuliselt läbi, mõtlesin, keegi isegi ei märka, et ma laua taga ei konuta. Ning kirjatööd saab tänu arvutile teha igalt poolt. Esmaspäeva koidikuks olen kõpsti tagasi Tallinnas.

Kihutan UBERiga (see on juba mõned minutid oodanud maja ees) koju ja loobin kohvrisse kõik, mis ette jääb, sealhulgas ühe paki avamata jogurtit, mõned sokid ja muud riided.