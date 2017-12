Neodekadentsi eri | Norman Orro - üks kõige moodsamaid Tallinna inimesi

Norman Orro on üks kõige moodsamaid Tallinna inimesi. Tema tegevused, välimus, kõnemaneer ja jututeemad vastavad täiuslikult hetkekonjunktuurile, mitte küll sellisele, mis vaimustub startuppidest, loomemajandusest ja Tallinn Music Weekist.

Ilmselt on Orro ainuke persoon, kellega olen tõsimeeli rääkinud politics in nightlife teemal. Eelkõige on Orro tuntud kui graafiline disainer ja EKA õppejõud, muusikalise projekti Music For Your Plants eestvedaja ning kunstnik, kelle viimane (väga hea) näitus tegeles antropo­tseeni küsimusega.