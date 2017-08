Nelikute sünni lugu. Tüdrukuid ravitakse edasi Lastehaiglas

Sel 41aastasel naisel vedas, et ta viibis parajasti Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK), kui sünnitus algas. Tema kodust Lääne-Virumaalt on pealinna umbes 120 kilomeetrit, autoga kulub pooleteist tundi.

IKT sünnitusosakond oli nelikute ilmatulekuks valmis juba paar nädalat varem. Dr Pille Andressoni sõnul tegi olukorra keerulisemaks asjaolu, et nelikute sünd ei tohtinud häirida osakonna igapäevast toimimist: „Meil tuli arvestada võimalusega, et meil võib juurde vaja minna kohe ja korraga nelja täisvarustuses ravikohta.“ Vastsündinute intensiivravi osakonnas on kaheksa kohta.

Loore, Luise, Leene ja Lagle nägid ilmavalgust pühapäeva 9. juuli lõuna ajal. Tüdrukud tulid ilmale keisrilõikega.

Lastearstid ootasid samal ajal, et pisikestega kohe tegelema hakata.