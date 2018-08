„Neeger lõbumajas oli toona ikka väga suur luksus!“

Raamat „Kadunud Eesti. „Politsei­kroonika“ lugu“ on kahtlemata tähelepanuväärne. Juba ainuüksi selle pärast, et autoriks on Peeter Võsa, aastatuhande vahetuse ajakirjanduslik sensatsioon ja telenägu. Tema juhitud saated „Politseikroonika“ ja hiljem „Võsareporter“ said üldrahvaliku tähelepanu osaliseks ning Peeter Võsa demonstreeris oma kuulsuse tipul urmas­otilikku dekadentsi, promeneerides aastalõpu telesaates pikas mantlis ja šampanjapudeliga Raekoja platsil kuuse all.