Närvide mäng ja lõputu ootamine ehk millise vaevaga Guns N’ Roses tegelikult Eestisse esinema saadi

Mis ajast on Guns N’ Rosest Tallinna meelitatud?

Esimesed märgid Guns N’ Rosesist minu meilboksis on aastast 2007. Järgmine aastast 2009. Need olid siis areeni tasemel pakkumised ja sel ajal tegi Axl Rose bändi originaalkoosseisust üksinda. Slash ja teised polnud siis pundis, see polnud see õige Guns N’ Roses.

2014 katsusime samuti midagi teha, aga praeguse tuuri siia meelitamise esimesed märgid on aastast 2015. Sain info, et originaalkoosseis tuleb kokku ja teeb ilmselt tuuri.

Eks meil algas tohutu arutelu – kas me teeme, kuidas teeme, kas lauluväljak oleks teema, kas müüks – ettevõtte juhatusega. Igal juhul jõudsime mingi pakkumiseni 2015. aasta veebruaris ja saatsime selle ära. Ja sinna see jääb! Kaob kuhugi, nii nagu asjad kaovad.