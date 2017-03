Narva vajab Ahhaa keskust, mitte akadeemiat

Mõni kuu tagasi käisime perega Tartus Teaduskeskuses Ahhaa. Külastajaid oli palju, kõlas jutusuminat eesti, vene ja läti keeles. Ja mis kõige tähtsam, inimesed olid rõõmsad. Olime meiegi. Pole kahtlustki, et sedalaadi keskust on tartlastele ja paljudele teistelegi vaja, mida näitab ilmekalt suurena püsiv külastajate arv: 2015. aastal käis haridusministeeriumi, Tartu linna ja Tartu ülikooli loodud teaduskeskuses 214 000 inimest. Samal aastal külastajate seas tehtud küsitlusest aga selgus, et mitte ühtegi rahulolematut nende seas polnud.