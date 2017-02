Narkoprokurör: Ma pole näinud ühelgi fentanüülitarvitajal selliseid mäluprobleeme nagu kanepisuitsetajal

Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern (34) möönab, et kohtuhaamer võib mõnuainete reatarvitajaid tabada liiga karmilt.

Kui mõni teie kolleegidest tunnistaks, et suitsetas Colorados, Alaskal või Oregonis kanepit, kuidas teie suhtumine temasse muutuks?

(Tõesti pikk paus.) See on väga raske küsimus. Meie töö eeldab ligipääsu riigisaladusele, ligipääsulubade andmisel aga arvestatakse, kas inimesel on olnud probleeme narkootikumidega. Ma ei tea, kuidas sellisel puhul otsustataks, aga ma ise oleks pigem konservatiivse hoiakuga.

Mis tunne teid haarab, kui loete, et jälle on mõni USA osariik marihuaana legaliseerinud ja reetnud need väärtused, mida Eesti sõjas uimastitega au sees hoiab?

Ma ei suhtuks sellesse nii emotsionaalselt kui teie. Kui mingi piirkonna inimesed otsustavad nii, siis see on Ameerika demokraatia põhimõte.

Eestis on seadusandja lähtunud küsitlustest, mille kohaselt enamik inimesi ei poolda kanepi legaliseerimist. Kui rahva tahe peaks kujunema teistsuguseks, on ka seadusandjal võimalik seadust muuta. Kuigi võib-olla tuleks pigem öelda välja, et ka alkohol on sedavõrd ohtlik meelemürk, et selle müük nõuaks täiendavat piiramist.