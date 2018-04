Narkomaan Sergei: „Milleks töötada, kui teenin 3000 eurot nädalas?“

Ligi kümme kilo puhast fentanüüli. See kogus oli viimase kümne aasta suurim ning politsei lootis põhjendatult, et fentanüüli levikule sai piir pandud. Ja tõsi ta on, fentanüüli liigubki vähem ja lahjemas vormis, ent sõltlased on hakanud tarvitama muid aineid. Kuidas nad siis elavad?

Wismari haiglas on ravil fentanüülisõltlane Sergei* (21). Ta on kogenud narkomaan, kes vajadusel saab uue doosi kätte vähem kui kümne minutiga. Selle hind on 20 eurot.

Seitsmeaastane röövel

Sergei isa tapeti, kui poiss oli vaid kaheaastane. Poiss elas koos emaga, kuid politsei sõnul oli ta pigem tänavalaps. Kui ema vangi pandi, hoolitsesid poisi eest sugulased.

Sergei sattus politsei huviorbiiti ajal, kui enamik lapsi mõtleb kooliminekust, seitsmeaastaselt – röövimise eest.

Esimene narkootikum oli kanep, sellega jäi Sergei politseile vahele kümneaastaselt.