Napis riietuses Wonder Woman purustab rekordeid

Ausalt öeldes on Wonder Woman psühholoogiline propaganda uuele naise­tüübile, kes minu arvates peaks maailma valitsema.

Dr William Moulton Marston, psühholoog, teadlane, jurist ja Wonder Womani looja

Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man. Lisaks sellele, et kõik need superkangelased kannavad imelikke kostüüme ja teevad pahadele tuule alla, ühendab neid veel midagi. Nad on mehed. Koomiksikultuur ja sellest sündinud ekraanifrantsiisid on alati olnud meestekesksed nii oma esteetiliselt lähenemiselt kui ka fännide poole pealt. Kuigi naistest koomiksikangelased eksisteerisid, olid nad – vähemasti koomiksiraamatute algusaegadel – meessoost superkangelaste vägagi ebaolulised kolleegid. Batmanil oli Batgirl, Supermanil Supergirl. Aga kõigi nende tüdrukute hulgas oli ka üks naine. Üks imeline naine.