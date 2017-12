Näosaate raamatule – 12 punkti!

Kui Olav Osolin mulle ütles, et ta on kirjutanud raamatu, siis mõtlesin kohe, et ahaa! – see on siis see tema kauaoodatud elulooraamat. Aga ei! Minu üllatuseks oli Olav kirjutanud hoopis raamatu näosaatest. Seda oleks võinud kohe arvata, sest ta on ainuke inimene Eestis, kes saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ kohtuniku koha peal istudes on kõik saated ja artistid ära näinud. Näosaade on Eesti viimaste aastate kõige populaarsem telesaade (kui keegi veel seda ei tea). Populaarne ei pea alati olema tingimata hea, aga kui Osolin on mingi asja juurde kauemaks kinni jäänud, siis peab see olema kvaliteetne.