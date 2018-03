Naised, disko, bass ja soul

Miskipärast meenus mulle kunagi loetud väide, et Pet Shop Boys kirjutas muusikat kaubamajadele ja The Smiths raamatukogudele. Mitte lihtsalt sellepärast, et Leslie Da Bassi ja üht suure algustähega kaubamaja on viimasel ajal tihti ühes lauses mainitud. Aga ärme sinna lähe. „Koridorid“ on tegelikult ka palju suurem kui see üks laul.

Igatahes jäin ma mõtlema, et tegelikult oleks Pet Shop Boysi rafineeritud pop-avantüüri kuulamine kaubanduskeskuses üsna irooniline tegevus. Meta- ja post-miski ja mis kõik veel. Oma intellektuaalselt ambitsioonilt ja mahedalt manipuleerimis­oskuselt ehk isegi sobivam raamatukokku kui The Smiths.

Leslie Da Bassi (juba kuuenda) albumi voogamine kaubanduse kõlaritest oleks umbes sama efektiga. Ma pole kindel, kas see ostumusklit pinguldaks.