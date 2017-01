Naine "Novembri" taga

Nelja aasta eest ostis filmiprodutsent

Katrin Kissa õigused teha Andrus Kivirähki romaanist „Rehepapp“ film. Sel nädalal jõuab selle sajandi oodatuim Eesti film esilinastuseni. Kissat usutles Kadri Karro.

Aastal 2004 jõudis avalikkuse ette info, et Andrus Kivirähki romaanist „Rehepapp“ valmib režissöör Rainer Sarneti käe all film. Võteteni aga toona ei jõutudki, sest tootjafirma Rudolf Konimois Film ja režissöör ning stsenarist Sarnet läksid omavahel tülli. Seejärel asusid tolleks hetkeks juba tehtud kulude pärast väsitavat kohtuteed käima tootjafirma ja filmi rahastaja Eesti Filmi Sihtasutus. Loosse saabus otsustav pööre aastal 2013, kui õigused „Rehepapist“ film teha omandas Rudolf Konimois Filmilt Veiko Õunpuu filmide produtsendina tuntud Katrin Kissa (39).

Režissööri- ja stsenaristikohale asus taas Rainer Sarnet, operaatoriks sai Mart Taniel, filmi peaosades säravad Teater NO99 noored näitlejad Rea Lest ja Jörgen Liik. Kolmteist aastat tagasi alanud saaga on lõppenud. Film pealkirjaga „November“ on valmis.

Mis sind „Rehepapi“ projekti puhul niimoodi tõmbas, et tahtsid filmi õigused ära osta?

Mõnes mõttes oli see loomulik jätk me koostööle Rainer Sarnetiga (koos valmis film „Idioot“ (2011) – Autor). Palju aastaid oli mööda läinud, aga talle ei andnud rahu, et see materjal on tegemata. Mõnikord on mõned asjad sellised, et neis on kombineeritud elemendid, mis sobivad ühele kindlale autorile. Ja mulle tundus, et „Rehepapi“ groteskivõimalikkus, usuküsimused, kristlik ja paganlik mütoloogia, mingi suurema jõu küsimus – need on kõik Rainerile hästi omased teemad.

Ma lähtun oma tegevuses väga palju mitte materjalist, vaid autorist. „Rehepapi“ puhul said kaks head asja kokku.