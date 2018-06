Minu meelest oleks aeg-ajalt vajalik meelde tuletada, kuivõrd haruldase tegelaskujuga Eesti muusikas on Vaiko Epliku puhul tegu. Ta ei ole ainus, selliseid on veelgi, aga ta on siiski harvaesinev loodusnähtus. Ma mõtlen siinkohal muusikut kui kunstnikku. Kedagi, kes tõepoolest popmuusika kaudu mõtleb, peab popmuusikat ennekõike kunstivormiks, teeb selles pöördeid, võtab riske ja otsib, otsib, otsib. Lihtne tõelise muusikuhinge definitsioon, kuldreeglid, aga miskipärast peab neid aeg-ajalt meelde tuletama.