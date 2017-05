Nagu amneesia ja kinnismõte korraga

Kui öeldakse, et naislauljat pole õigust kutsuda diivaks enne, kui ta on mehe käest peksa saanud, narkoravil ära käinud, kõmulehtedes lolli mänginud või kuidagi muud moodi kannatades katsunud sädeleva kõpskingaga eksistentsi põhjamuda, siis sama võiks kehtida ju ka bändide kohta. Nevesis on Eesti roki diiva par excellence – tujukas, skandaalne, vastuoluline, destruktiivne ja ennasthävitav ning kokkuvõttes võimetu ületama omaenda müüdi püstitatud taevakõrgusi eesmärke. Nevesise täht põles alati väga eredalt, aga enamasti oli arusaamatu, kas ta nüüd parasjagu tõuseb või langeb.