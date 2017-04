Aasta on alles unises alguses, kuid juba võib öelda, et esimesed pungad popimaastikul hakkavad paistma. Üheks selliseks on räppar Future, kes veidi ­ootamatult on teinud popmuusika ajalugu, andes nädalase vahega välja kaks albumit, mis kohe Billboardi edetabeli tippu trügisid. Millegi sellisega pole veel ükski muusik hakkama saanud, seega, kui esialgu muusika kõrvale jätta, siis revolutsiooniline kraam sellegi poolest!