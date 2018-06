NÄDALA SARI | Pamela Adlon – universiumi kõige cool’im üksikema

Mul on hetkel kolm põhisarja – Louis C.K. „Louie“, Danny Gloveri „Atlanta“ ja Pamela Adloni „Better Things“. Kõik kolm geeniust, kes ise on suures osas kirjutanud oma sarja ja mängivad selles ka peaosa, valdavad just sellist jutustamisviisi, mis kutsub esile erilise loomingulise kadeduse. Nad lähtuvad elulisest, lausa hüperreaalsest materjalist. Aga erinevalt „Õnne 13“-taolistest „elulistest“ seriaalidest kougivad nood välja elu paradoksaalse, et mitte öelda poeetilisema poole.