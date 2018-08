NÄDALA SARI | Oot, tüdrukud omavahel räägivad ka nii või?

Saage tuttavaks — Abbi ja Ilana, lahutamatud sõbrad, kes leiavad end alatasa lollakates olukordades New Yorgi hullumeelsetel tänavatel. Ka tegelikkuses samanimelised sõbrad, sarja loojad ­Ilana Glazer ja Abbi Jacobson, on karakteriteks pununud enda üle võlli võimendatud versioonid. Ilana on raju pidurdamatu tüüp, kelle pöörasus ümbritsevalegi laheduse aurat kiirgab. Ta on vali, seksuaalselt avatud vaba hing, keda oma tegude tagajärjed või mõju teistele suurt ei morjenda. Muretust egoismist hoolimata siiski lähedaste tuline toetaja ja viimse veretilgani lojaalne. Duo teine pool, illustraatori karjäärist unistav Abbi on ivake vaoshoitum ja vastutustundlikum, kainema lähenemisega, kuid ikka aldis sekeldustega kaasa minema. Neid ühendab sõprus, oskus võtta vabalt, suitsetada ohtralt rohelist ning üheskoos elust rõõmu tunda.