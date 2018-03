NÄDALA SARI | Mille eest istuvad vangis teismelised tüdrukud?

Naistevanglas toimuva hittsarja „Orange is the New Black“ ja mitme hea vanglateemat käsitleva dokumentaalfilmi (näiteks „13th“) kõrvale jõudis äsja Netflixi dokumentaalsari „Girls Incarcerated“. Sarja kaheksa episoodi jooksul viiakse vaataja Indiana osariigis asuvasse Madison Juvenile Correctional Facilitysse, kus kannavad oma lühemaid ja pikemaid karistusi seadusega pahuksisse läinud teismelised tütarlapsed. Muide, vangla töötajad ei nimeta neid „kinnipeetavateks“, vaid „õpilasteks“. Tüdrukud käivad koolis nagu nende eakaaslased vabaduseski, ja osa neist suudab trellide taga ka keskhariduse omandada.