NÄDALA SARI | Lugu sellest, kuidas e-riigist saab fsociety

Pange nüüd kõik muu kõrvale, sest ma kirjutan teile meie ajastu kõige olulisemast telesarjast nimega „Mr. Robot“. „Mis asi see selline on?!“ küsid sina, hea lehelugeja, muidugi kohe. Õigustatud küsimus! Eks ole ju praegu kuulsaimad sarjad „Troonide mäng“, „Kaardimaja“, „Twin Peaks“, „Pinky Blinders“ jt. Need on tõesti vaatemängulised asjad. Kuid mitte ükski neist ei ole võrreldaval määral oluline nüüdiskultuuri ja ühiskonna kommenteerijana, neisse kujundiloomega sekkujana.