NÄDALA SARI | Kas sa tahaksid kohtuda iseendaga?

Kui William H. Macyl kohe on selline nägu, et ta sobib kehastama õnnetusehunnikuid, siis J. K. Simmonsi saatuseks on olnud väga palju ametnikurolle, perverte ja ülikonnas ­kuivikuid. Üht sellist ülikonnas kuiva ametniku­nässi mängib Simmons ka eelmise aasta lõpus jooksma hakanud sarjas „Counter­part“ („Duubelisik“, „Vastandisik“ vms). Simmonsi kehastatud Howard Silk on aastakümneid töötanud madalama taseme ametnikuna tänapäeva Berliinis asuvas suures salajases asutuses. Ta teeb nüri paberitööd, küsib ka ametikõrgendust, kuid alati öeldakse talle ära. Siis aga saabub „ühel päeval“-moment: ühel päeval kutsutakse ta kiires korras välja, palutakse mitte paanikasse sattuda ning tuuakse ruumi, kus teisel pool lauda istub peakotistatud isik. Loomulikult selgub, et see teine isik … on tema ise.